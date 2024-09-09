«На руки выходит около 3500 долларов» 9.09.2024, 12:02

Белорусский айтишник рассказал о работе в польском офисе Citibank.

Разработчик из Беларуси после нескольких месяцев поисков работы в Польше получил оффер — от банка Citi Handlowy (был создан в результате слияния польского банка Bank Handlowy и американского Citibank). Devby.io он рассказал, как ему это удалось и в чем заключается его работа.

— У меня около трех лет опыта в коммерческой разработке. До этого я два года самостоятельно изучал программирование. Стек технологий у меня большой: LotusScript, Java, HTML, CSS, Angular, SQL, XML, пару раз приходилось применять Basic или через консоль открывать запароленные архивы.

Но в Citi Handlowy меня взяли прежде всего благодаря LotusScript. Это моя основная технология, в которую я попал по чистой случайности: на прошлой работе были проекты в HCL Notes. Разработчиков на LotusScript очень мало, меня нашли через поиск по «LotusScript» на Linkedin.

Со мной связался рекрутер из агентства (банк отдает рекрутинг на аутсорс) и пригласил на предварительный разговор. Во время беседы он рассказал об условиях (B2B контракт) и зарплатной вилке. Меня все устроило, и я согласился на техническое интервью и знакомство с командой.

Техсобес прошел очень хорошо — никогда таких не было. Всем собеседующим было за 40, все шутили и прикалывались. Мне дали примеры кода, попросили прочитать и сказать, что этот код делает и как его можно улучшить. После моего ответа сразу дали обратную связь: мол, это правильно, а вот это можно сделать вот так. В итоге через пять минут после собеседования мне перезвонил рекрутер и сказал, что меня готовы взять. Вот так я и попал в банк. Это было четыре месяца назад.

Кстати, во время собеса все общение было на польском. У меня хороший уровень, В2-С1 (я окончил университет им. Адама Мицкевича в Познани), так что с этим проблем не было. С паспортом РБ — тоже. О гражданстве меня никто не спрашивал.

Я живу в Познани, а банк — в Варшаве, поэтому договорились на удаленку. Только в первый день работы я приехал в варшавский офис, чтобы получить технику, настроить все и познакомиться с некоторыми членами команды лично. Успел заметить, что там есть все, что положено офису: большое фойе, столовая, бильярд и другие игры. Сами рабочие места обычные — просто столы с мониторами.

Несмотря на удаленку, у меня есть пропуск в офис и при желании я могу там работать. Можно даже забронировать себе место в другом городе Европы, где есть офис, например в Берлине, и приехать туда.

Специфика работы

Каждый день у нас созвоны с командой (восемь человек), на котором оговариваем, чем будем заниматься. Работаем по таблице канбан. Есть два вида работ: проектные и на инцидентах, или bug fix. Понятно, что человека, который только пришел в банк, не допустят с исправлению инцидентов с международными транзакциями. Поэтому я пока разрабатываю сервисы для внутреннего пользования.

Я работаю на одном проекте с Михалом, который универ закончил еще в 1997 году. По всем вопросам обращаюсь к нему как к старшему. Здесь нет никакого разделения по уровням: сеньоры/мидлы. Просто если ты очень хороший спец, то будешь заниматься более важными (критическими) сервисами, чем другие. Грейд в целом не зависит от уровня знания технологий — важнее понимание продукта и бизнес-процессов в банке, чем разницы между let и var.

Даже если человек Senior по своему опыту, то в банке сразу он таковым не будет из-за незнания проектов и внутренних систем. Пишут код все примерно на одном уровне, просто ребята с опытом глубоко интегрированы во внутренние процессы и знают, как можно менять код в приложении, а как нет. Проекты очень сложные и чаще всего старые, процесс интеграции в один из них у меня занял два месяца.

Интересная ли работа? В банке очень большая кодовая база с сотнями разных приложений. Бывает, что в течение нескольких дней нужно ковыряться, чтобы потом написать строчку кода. Но это работа, а не увеселительное мероприятие, мне за нее деньги платят. Так что если нужно проверить через comparator все наши базы (приложения) на тестовом сервере и на проде, то буду сидеть и проверять.

Зарплата

Доходом доволен. На руки выходит около 3500 долларов. Правда, у меня есть еще вторая работа, там проект на удержании, платят 1400 долларов в месяц за сервисное обслуживание. В банке можно рассчитывать на повышение, но рост тут очень долгий — опять-таки из-за того, что зарплата зависит от ответственности, а не от знания технологий. То есть условный Piotrek, который держит на себе несколько критических проектов, знает их вдоль и поперек, получает в разы больше, чем я, хотя уровень знаний у нас может быть одинаковый.

Так как я на B2B, то отпуск и больничные мне не оплачивают. При желании я могу перейти на трудовой контракт, но там много условий, к примеру, минимум два дня в неделю нужно работать из офиса.

Язык

Рабочий язык в банке — польский. Даже комментарии к коду пишутся на польском. Не раз встречал что-то вроде такого: const uzytkownikGlowny = … А вот документация из Global только на английском, так как банк американский.

Знаю, что польский не требуется в таких компаниях, как Netguru (там команды из разных стран) или Uber (знакомый в варшавском офисе работает, там вся фирма говорит на английском). В других же компаниях все собеседования у меня были на польском (так же, как и работа для Geberit, Castorama, Obi, Henkel).

В банк вас без польского вряд ли возьмут, так как вся команда не будет из-за одного человека переходить на английский. К тому же не у всех поляков отличный английский — часто только базовый уровень. Со мной работает парень из Украины, он тоже свободно говорит по-польски.

Хочу добавить, что никакого притеснения из-за моего гражданства, акцента или чего-то такого нет. Коллеги знают, что польский не мой родной язык, и относятся с пониманием.

Коллектив и культура

Коллектив хороший, все люди очень отзывчивые. Общение с коллегами в основном онлайн, так как многие, как и я, живут не в Варшаве и работают из дома. Но я уже привык к этому, так как с 2020 года сижу на удаленке: сначала в университете, а теперь и на работе.

Хотя по-польски к незнакомым или старшим принято обращаться Pan/Pani, тут меня от этого отучили. Мой менеджер, который школил меня в первый день, сразу сказал, что у нас тут «американ стайл» и мы на равных.

Единственное, к директору банка надо на обращаться на вы. Ко всем остальным — на ты. Я к этому до сих пор не привык: мне не очень комфортно называть женщин за 40 «девчонки» (хотя все так их называют) или обращаться к ним типа «Привет, можешь мне выслать то-то?».

Рабочие процессы в компании заимствованы из Штатов. Кто-то на самом верху решает, что вот этот процесс должен выглядеть так-то, и все этому следуют. Польские сотрудники не сильно-то влияют на это, разве что шутки на ежедневных созвонах местные.

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