«Лукашенко получил травму» 7 9.09.2024, 12:13

6,068

Диктатору вообще нечего предложить белорусам.

Аналитик Сергей Чалый рассказал «Обычному утру», что Лукашенко до сих пор живет 2020-м годом, как и вся Беларусь:

— Страна в этом смысле по-прежнему живет 2020 годом, который вот так растянулся до 2025.

И Лукашенко живет этим же 2020 годом. Он постоянно об этом говорит, каждый раз пытаясь рассказать какую-то новую версию, почему же, собственно, народ сказал ему «уходи».

Я считаю, что до сих пор эта травма никуда не делась.

Аналитик подчеркивает, что на этот раз Лукашенко вообще нечего предложить белорусам, а его единственный аргумент является ошибочным.

— В 2020 году не было никакой программы. Там, наоборот, было удивление всего народа, почему во время коронавируса нет никакой помощи от государства. Отсюда и этот феномен солидарности, который случился не к выборам, а до них.

Сейчас правитель всем рассказывает, что мужественно не дает втянуть Беларусь в войну. Это такой очень странный тезис. Ты 30 лет находишься у власти, и все, что ты можешь продать, — это разговоры «лишь бы не было войны»?

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com