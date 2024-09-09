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«Лукашенко получил травму»

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  • 9.09.2024, 12:13
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«Лукашенко получил травму»

Диктатору вообще нечего предложить белорусам.

Аналитик Сергей Чалый рассказал «Обычному утру», что Лукашенко до сих пор живет 2020-м годом, как и вся Беларусь:

— Страна в этом смысле по-прежнему живет 2020 годом, который вот так растянулся до 2025.

И Лукашенко живет этим же 2020 годом. Он постоянно об этом говорит, каждый раз пытаясь рассказать какую-то новую версию, почему же, собственно, народ сказал ему «уходи».

Я считаю, что до сих пор эта травма никуда не делась.

Аналитик подчеркивает, что на этот раз Лукашенко вообще нечего предложить белорусам, а его единственный аргумент является ошибочным.  

— В 2020 году не было никакой программы. Там, наоборот, было удивление всего народа, почему во время коронавируса нет никакой помощи от государства. Отсюда и этот феномен солидарности, который случился не к выборам, а до них.

Сейчас правитель всем рассказывает, что мужественно не дает втянуть Беларусь в войну. Это такой очень странный тезис. Ты 30 лет находишься у власти, и все, что ты можешь продать, — это разговоры «лишь бы не было войны»?

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