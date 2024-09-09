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Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов

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  • 9.09.2024, 12:19
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Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов

Их было четыре.

Четыре дрона прошедшей ночью нарушили работу крупнейшего аэропорта Швеции Arlanda. Газета Aftonbladet со ссылкой на представителя авиационных властей сообщила, что с башни управления воздушным движением были замечены четыре беспилотника разного размера.

«После этого было принято решение о прекращении взлета и посадки», - заявил представитель полиции, передает Reuters.

Представитель Вооруженных сил Швеции заявил, что там знают об инциденте в стокгольмском аэропорту, но расследованием занимается полиция. Информации о принадлежности беспилотников пока нет.

Рейсы в Arlanda не принимались несколько часов в ночь на понедельник, пять самолетов были направлены в другие аэропорты.

«Для полета беспилотника вблизи аэропорта требуется специальное разрешение от управления воздушным движением, во время полета необходимо поддерживать связь с управлением… При обнаружении неопознанного беспилотника вблизи аэропорта воздушное движение немедленно прекращается», – поясняется на сайте оператора национальных аэропортов Swedavia Airports.

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