Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов 1 9.09.2024, 12:19

2,120

Их было четыре.

Четыре дрона прошедшей ночью нарушили работу крупнейшего аэропорта Швеции Arlanda. Газета Aftonbladet со ссылкой на представителя авиационных властей сообщила, что с башни управления воздушным движением были замечены четыре беспилотника разного размера.

«После этого было принято решение о прекращении взлета и посадки», - заявил представитель полиции, передает Reuters.

Представитель Вооруженных сил Швеции заявил, что там знают об инциденте в стокгольмском аэропорту, но расследованием занимается полиция. Информации о принадлежности беспилотников пока нет.

Рейсы в Arlanda не принимались несколько часов в ночь на понедельник, пять самолетов были направлены в другие аэропорты.

«Для полета беспилотника вблизи аэропорта требуется специальное разрешение от управления воздушным движением, во время полета необходимо поддерживать связь с управлением… При обнаружении неопознанного беспилотника вблизи аэропорта воздушное движение немедленно прекращается», – поясняется на сайте оператора национальных аэропортов Swedavia Airports.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com