Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов

Аэропорт Стокгольма остановил полеты из-за появления дронов1
- 9.09.2024, 12:19
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Их было четыре.
Четыре дрона прошедшей ночью нарушили работу крупнейшего аэропорта Швеции Arlanda. Газета Aftonbladet со ссылкой на представителя авиационных властей сообщила, что с башни управления воздушным движением были замечены четыре беспилотника разного размера.
«После этого было принято решение о прекращении взлета и посадки», - заявил представитель полиции, передает Reuters.
Представитель Вооруженных сил Швеции заявил, что там знают об инциденте в стокгольмском аэропорту, но расследованием занимается полиция. Информации о принадлежности беспилотников пока нет.
Рейсы в Arlanda не принимались несколько часов в ночь на понедельник, пять самолетов были направлены в другие аэропорты.
«Для полета беспилотника вблизи аэропорта требуется специальное разрешение от управления воздушным движением, во время полета необходимо поддерживать связь с управлением… При обнаружении неопознанного беспилотника вблизи аэропорта воздушное движение немедленно прекращается», – поясняется на сайте оператора национальных аэропортов Swedavia Airports.