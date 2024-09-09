Археологи показали артефакты, которые подняли со дна Двины

Археологи показали артефакты, которые подняли со дна Двины2
- 9.09.2024, 12:23
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Помогли дайверы с металлодетекторами.
Археологи представили результаты подводных раскопок в Витебске, которые начались в пятницу. Исследования проводились при поддержке дайверов с металлодетекторами. Основными находками стали десятки наконечников копий, а также фрагменты керамики и изразцов, поднятые со дна Западной Двины. Все обнаруженные артефакты планируют передать в местный музей.
Работы проводились в том месте, где в прошлом году водолазы случайно наткнулись на исторические предметы. Теперь учёные пытаются понять, почему здесь обнаружено столько копий и нет другого оружия, а также выяснить, какие исторические события связаны с этими находками. Предварительно артефакты датируют XVI-XVIII веками.