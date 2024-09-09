Моська выбрала мишенью слона 1 Андрей Калитин

9.09.2024, 12:29

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Алла Пугачева

Собачье сердце в чистом виде.

Лидер движения «Ветераны России» (да, такое есть) потребовал «принять меры в отношении детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина».

Вопрос, когда общественников-стукачей, которые строят свою карьеру на доносах и жалобах, заинтересуют чужие дети, был вопросом времени.

Время пришло.

Ильдар Резяпов беспокоится за «психологическое здоровье и благополучие детей» Пугачевой.

Их «частые переезды препятствуют стабильному развитию и нарушают их право на постоянное место жительство и обучение в благоприятной среде».

Поэтому Резяпов просит детского омбудсмена Львову-Белову «принять меры» для защиты детей», которые «по нашему мнению, должны воспитываться на традиционных ценностях».

По нашему мнению, они должны.

Собачье сердце в чистом виде.

Ну что же ты на этом месте остановился, Резяпов?

Предлагай уже решение.

Их три:

- передать детей органам опеки,

- отправить в детдом,

- посадить в колонию для несовершеннолетних.

Какой механизм «защиты детей» предлагаешь, Резяпов?

Я посмотрел его биографию.

Профессия: техник-механик.

Работал слесарем-ремонтником.

Открыл фитнес-клуб. Служил в охране. Боксер. Участвовал в выборах разных форматов в Башкирии, на Ямале и в Москве.

Ему было все равно, где выигрывать, но он везде проиграл. Создал движение «Ветераны России», взял себе позывной «Политик». Сидит в тылу, комментирует СВО и пишет доносы.

Идеальная карьера по нынешним временам.

Далеко пойдет.

Осенью 2022-го он уже подозревал Пугачеву «в отмывании денег и уклонении от налогов», требовал наказать.

Моська выбрала мишенью слона, когда поняла, что время пришло. Когда за лай еще и похвалят.

Пока на федеральном небосклоне его имя неизвестно, плохо запоминается.

Взять бы ему псевдоним какой-нибудь звучный.

Полиграф Полиграфович, например.

Звучит?

Андрей Калитин, Telegram

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