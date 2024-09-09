Моська выбрала мишенью слона1
- Андрей Калитин
- 9.09.2024, 12:29
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Собачье сердце в чистом виде.
Лидер движения «Ветераны России» (да, такое есть) потребовал «принять меры в отношении детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина».
Вопрос, когда общественников-стукачей, которые строят свою карьеру на доносах и жалобах, заинтересуют чужие дети, был вопросом времени.
Время пришло.
Ильдар Резяпов беспокоится за «психологическое здоровье и благополучие детей» Пугачевой.
Их «частые переезды препятствуют стабильному развитию и нарушают их право на постоянное место жительство и обучение в благоприятной среде».
Поэтому Резяпов просит детского омбудсмена Львову-Белову «принять меры» для защиты детей», которые «по нашему мнению, должны воспитываться на традиционных ценностях».
По нашему мнению, они должны.
Собачье сердце в чистом виде.
Ну что же ты на этом месте остановился, Резяпов?
Предлагай уже решение.
Их три:
- передать детей органам опеки,
- отправить в детдом,
- посадить в колонию для несовершеннолетних.
Какой механизм «защиты детей» предлагаешь, Резяпов?
Я посмотрел его биографию.
Профессия: техник-механик.
Работал слесарем-ремонтником.
Открыл фитнес-клуб. Служил в охране. Боксер. Участвовал в выборах разных форматов в Башкирии, на Ямале и в Москве.
Ему было все равно, где выигрывать, но он везде проиграл. Создал движение «Ветераны России», взял себе позывной «Политик». Сидит в тылу, комментирует СВО и пишет доносы.
Идеальная карьера по нынешним временам.
Далеко пойдет.
Осенью 2022-го он уже подозревал Пугачеву «в отмывании денег и уклонении от налогов», требовал наказать.
Моська выбрала мишенью слона, когда поняла, что время пришло. Когда за лай еще и похвалят.
Пока на федеральном небосклоне его имя неизвестно, плохо запоминается.
Взять бы ему псевдоним какой-нибудь звучный.
Полиграф Полиграфович, например.
Звучит?
Андрей Калитин, Telegram