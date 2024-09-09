Названы лучшие смартфоны 2024-го года для разных пользователей и бюджетов 9.09.2024, 12:37

В список вошли флагманы, камерофоны, недорогие девайсы и много чего еще.

Редакция авторитетного ресурса TechRadar опубликовала один из важнейших текстов года – список лучших смартфонов, которые можно купить прямо сейчас. Авторы не составляли топы и не раскладывали телефоны по местам, но выбрали лучшие аппараты в разных категориях.

Примечательно, что в список попали модели от всего четырех производителей: Samsung, Apple, Google и одно устройство OnePlus.

Лучший iPhone в целом – iPhone 15. По характеристикам логичнее назвать лучшим iPhone 15 Pro Max, но он слишком дорогой. Базовый «15», по словам обозревателей, обеспечивает отличный баланс между ценой и передовыми функциями, поэтому вы не почувствуете, что что-то упускаете.

Лучший Android в целом – Google Pixel 9 Pro. Новый «пиксель» поставляется с фантастическим новым дизайном и функциями ИИ, которые «работают так хорошо, что могут пугать». С отличными камерами и 7-летней поддержкой – это новый король в мире андроид.

Лучший Android для фото – Samsung Galaxy S24 Ultra. Ни одна другая камера современного телефона не является столь универсальной. У него потрясающий основной модуль на 200 Мп, достойный ширик и сразу два телевика. «Вы будете поражены снимкам луны и еды, сделанными этим телефоном», пишут эксперты.

Лучший айфон для фото – iPhone 15 Pro Max. Если вам нужен серьезный аппарат с топовой камерой и лучшим качеством видео, iPhone 15 Pro Max – единственный айфон на рынке с 5-кратным зумом. Он снимает фотографии и видео профессионального качества.

Лучший телефон для подростков – iPhone 13. Один из самых доступных смартфонов, которые сейчас продает Apple. В плане производительности и фотовозможностей девайс не сильно отстает от новинок, но стоит при этом заметно дешевле.

Лучший недорогой смартфон – Google Pixel 8a. Девайс с премиальным процессором, камерами, которые снимают настолько хорошо, что способны обмануть профессионала, и самой длинной программной поддержкой на рынке.

Лучший Android, если нужна автономность – OnePlus 12R. Тем, кому важно длительное время работы от батареи, следует рассмотреть покупку этого «китайца». Вы также получаете быструю зарядку 80 Вт, которая зарядит батарею до 100% всего за 30 минут.

Лучший iPhone, если нужна автономность – iPhone 15 Plus. Если вам нужен именно Айфон, который может работать целый день и даже больше, 15 Plus имеет лучшее время работы батареи среди всех смартфонов Эппл, которые эксперты тестировали на сегодня.

Лучший смартфон с гибким дисплеем – Samsung Galaxy Z Fold 6. Это своего рода аналог Galaxy S24 Ultra из мира гибких устройств.

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