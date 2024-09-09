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Британская разведка показала последствия удара по авиабазе под Волгоградом

  • 9.09.2024, 12:43
  • 1,734
Британская разведка показала последствия удара по авиабазе под Волгоградом

Спутниковые снимки.

Украинский удар по авиабазе «Мариновка» в Волгоградской области России 22 августа 2024 года привел к масштабным разрушениям ключевой инфраструктуры и оборудования.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

По данным британской разведки, результатом удара стало: четыре разрушенных укрытия для самолетов, три поврежденных укрытия для самолетов, разрушенный обтекатель антенны, разрушенные вспомогательные здания и разрушенные открытые складские помещения.

Отметим, в ночь на 22 августа, дроны атаковали военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области РФ. Спутники NASA зафиксировали три очага возгорания на территории авиабазы.

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