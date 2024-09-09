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Украинские пограничники прокомментировали «заблудившиеся» российские «шахеды» в Беларуси

  • 9.09.2024, 12:47
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Украинские пограничники прокомментировали «заблудившиеся» российские «шахеды» в Беларуси
Коллаж: Charter97.org

Минский режим пытается это умалчивать.

Минск обвиняет Киев в том, что на территорию Беларуси якобы «залетали украинские беспилотники», однако, когда в Беларусь попадают дроны типа «Шахед», правящий режим предпочитает замалчивать эти инциденты. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона «Единые новости».

По словам Демченко, ГПСУ не зафиксировала активных действий со стороны Беларуси, когда границу пересекали российские беспилотники. Тем не менее, пограничники внимательно следят за ситуацией в Беларуси, чтобы оценить потенциальные угрозы для Украины.

Демченко напомнил, что Александр Лукашенко ранее обвинял Украину в нарушении воздушного пространства беспилотниками. Однако когда в страну попадают российские дроны типа «Шахед», Минск предпочитает скрывать информацию о таких инцидентах. Вместо этого белорусские власти заявляют о проведении «проверки» или «вынужденных мерах» по сбиванию БпЛА, и лишь когда невозможно скрыть факт попадания российских дронов на их территорию, начинают говорить об этом открыто.

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