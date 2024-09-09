Масляков как мелкий царек горы Егор Седов

9.09.2024, 12:59

Обласканность властью убивает талант.

Жила-была одна телепередача. Веселая, забавная, популярная. Но жила она в стране, где царствовала бюрократия. А любая жизнь для бюрократии - нож острый, вот и передачу разгромили и закрыли.

Но он выжил и всплыл - вместе с передачей, когда случилась очередная «оттепель». И передача стала еще интереснее!

Но... Шли годы.

Ведущий «забронзовел». Стал кем-то вроде мелкого царька горы. Все участники соревновались (а там изначально было соревнование, на нем передача и основана) в своего рода подношениях: кто лучше польстит «уважаемому человеку». А «уважаемый человек», вместо того, чтобы сказать - ребята, да что вы творите-то?! - принимал лесть, закатывая глазки...

А вместе с этим сокращался список тем, на которые можно шутить. Чтобы не отдавить мозоль какого-нибудь еще более «уважаемого человека»...

В общем, все понятно:

Говорят, что нам нужны

Посмирнее Щедрины

И такие Гоголи,

Чтобы нас не трогали.

Что там потом было, я не знаю: телевизора у меня давно нет, да и прежде глядел все это урывками, в основном, в гостях. Но ничего особо хорошего явно не было...

Сегодня сообщили, что ведущего не стало.

Не скорблю.

Но очень сожалею.

Потому что изначально талант был, еще какой! Вот только обласканность властью (плюс лесть) талант убивают...

Егор Седов, Telegram

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