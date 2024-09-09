В Гродно сотня человек боролась за букет невесты 9.09.2024, 13:02

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Причем они не были гостями на свадьбе.

Дарья и Алексей играли свадьбу 7 сентября — как раз в тот день, когда в Гродно праздновали День города.

Свадьбу пара планировала за год, но в организацию вмешались жизненные обстоятельства, церемония была на грани отмены. Однако молодожены все же решили не переносить дату и отметить событие вдвоем. Когда пара выбирала дату, молодые и не думали, что в этот день в городе будет праздник, пишет newgrodno.by.

После ЗАГСа и фотосессии уже муж и жена отправились в отель, окна их номера выходили на Советскую площадь. Как раз там гродненцы праздновали День города. Пара периодически выходила на балкон потанцевать под музыку праздничного концерта.

Прохожие на площади замечали молодоженов — делали комплименты невесте и поздравляли со свадьбой. И тогда Дарья решила устроить церемонию бросания букета невесты прямо с балкона.

Все получилось спонтанно. На церемонию внезапно собралась толпа из сотни человек. После непродолжительной борьбы букет достался, что не совсем обычно, молодому парню. Он победно вскинул руки вверх и покинул площадь в окружении друзей.

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