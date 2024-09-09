В России ждут обрушение рубля 2 9.09.2024, 13:10

3,018

Правительство заложило в бюджет сильный рост доллара.

После продолжавшего почти год периода относительной стабильности курс рубля снова покатится вниз и закрепится на отметках выше 100 за доллар, пишет The Moscow Times.

Такие параметры Минэкономразвития России заложило в базовый сценарий макропрогноза на 2025-27 гг., на основании которого правительство будет верстать федеральный бюджет.

Согласно прогнозу МЭР, который приводит «Интерфакс», средний курс доллара с 91,2 рубля в этом году поднимется до 96,5 рубля в следующем и 100 рублей — в 2026-м. Через три года американская валюта будет устойчиво находится в трехзначной зоне курса: 103,2 рубля в 2027 году.

В изначальный прогноз на текущий год, который использовали для бюджета-2024, МЭР закладывало заметно более крепкий рубль: 91,1 рубля в 2025 году и 92,3 рубля в 2026-м.

В прошлом году рубль пережил сильнейшее за 9 лет падение и вошел в топ-3 слабейших валют мира, уступив лишь турецкой лире и аргентинскому песо: доллара за подорожал на 26%, а евро — на 28%.

Но с тех пор валютный рынок стабилизировался: официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ 6 сентября, составляет 89,25 рубля за доллар 91,75 рубля за евро. На 30 декабря это было 89,68 рубля 99,19 рубля соответственно.

Слабый рубль в ближайшие годы нужен российскому бюджету, который тратит на армию и войну треть своих расходов — рекордную долю со времен Советского союза. Каждый рубль повышения курса доллара приносит в казну более 100 млрд рублей дополнительных доходов, оценивал ранее экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.

Сильный рубль помогает замедлить инфляцию за счет стабилизации цен на импортные товары, но на экспортерах и доходах бюджета это отразится плохо, отмечает Георгий Остапкович, директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: «Мы свою нефть будем продавать и менять не на сто рублей, условно говоря, а на 88 или на 82. Значит бюджет будет пополняться меньшими деньгами и меньшими налогами».

Согласно прогнозу МЭР, рубль будет слабеть вслед за снижением цен на российские нефть и газ — основные экспортные товары, приносящие в страну больше половины валютной выручки.

Так, средняя стоимость барреля Urals — главного экспортного сорта российских нефтяников с $70 в этом году опустится до $69,7 в 2025-м, $66 — в 2026-м и $65,5 в 2027-м.

Стоимость газа для стран дальнего зарубежья, которая в этом году оценивается в $328,4 за тысячу кубометров снизится до $304,5 в 2025 году, $288,3 в 2026-м и $280,2 в 2027-м, прогнозирует МЭР.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com