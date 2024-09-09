В Бресте начался очередной массовый процесс над участниками протестов 1 9.09.2024, 13:14

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Судят сразу 10 человек.

В Ленинском суде Бреста сегодня стартовали два параллельных процесса по статье 342 части 1 Уголовного кодекса (активное участие в действиях, нарушающих общественный порядок).

В суде предстоят разбирательства по делам 10 человек: Дениса Андрощука, Геннадия Василюка, Николая Протасевича, Романа Парфенова, Анны Василюк, Кирилла Ратченкова, Алексея Шидловского, Арсения Пашко, Александра Сергиевича и Александра Клютко. Их дела рассматривают «судьи» Андрей Грушко и Святослав Калина.

Геннадий Василюк уже был осужден в феврале на полтора года колонии за три поста в социальной сети «Одноклассники», и теперь в суде также рассматривают дело его жены, Анны Василюк.

Некоторые из обвиняемых ранее уже упоминались в материалах силовых структур. Как сообщает «Брестская Весна», всех десятерых обвиняют в участии в протестах, состоявшихся 10 августа 2020 года в Бресте.

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