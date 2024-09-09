закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 13:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Один из банков ввел комиссию в 500 евро за открытие счетов

2
  • 9.09.2024, 13:28
  • 1,156
Один из банков ввел комиссию в 500 евро за открытие счетов

Кого затронет нововведение.

«БНБ-Банк» объявил о предстоящих изменениях для своих клиентов, которые вступят в силу с 10 сентября. Одним из ключевых нововведений станет повышение комиссии за открытие счета для нерезидентов Беларуси, включая как предпринимателей, так и компании. Новая ставка составит 500 евро вместо прежних 200 евро. В то же время, для физических лиц, не являющихся резидентами, стоимость открытия счета останется на уровне 250 рублей.

Кроме того, с 10 сентября банк пересмотрит размеры комиссий за ряд услуг. В частности, плата за обслуживание карточек «1−2−3» будет взиматься один раз до 31 октября. Это связано с переездом банка на новый процессинговый центр. Обычно плата за такие карточки списывается с 5 по 10 число каждого месяца. Однако в октябре плата будет списана и манибэк возвращен не до 10-го числа, а 31-го, как пояснили в контакт-центре банка.

Еще одно изменение коснется физических лиц и вступит в силу с 16 сентября: теперь можно будет бесплатно сменить ПИН-код на карточке банка, включая корпоративные карты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов