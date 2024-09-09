Один из банков ввел комиссию в 500 евро за открытие счетов 2 9.09.2024, 13:28

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Кого затронет нововведение.

«БНБ-Банк» объявил о предстоящих изменениях для своих клиентов, которые вступят в силу с 10 сентября. Одним из ключевых нововведений станет повышение комиссии за открытие счета для нерезидентов Беларуси, включая как предпринимателей, так и компании. Новая ставка составит 500 евро вместо прежних 200 евро. В то же время, для физических лиц, не являющихся резидентами, стоимость открытия счета останется на уровне 250 рублей.

Кроме того, с 10 сентября банк пересмотрит размеры комиссий за ряд услуг. В частности, плата за обслуживание карточек «1−2−3» будет взиматься один раз до 31 октября. Это связано с переездом банка на новый процессинговый центр. Обычно плата за такие карточки списывается с 5 по 10 число каждого месяца. Однако в октябре плата будет списана и манибэк возвращен не до 10-го числа, а 31-го, как пояснили в контакт-центре банка.

Еще одно изменение коснется физических лиц и вступит в силу с 16 сентября: теперь можно будет бесплатно сменить ПИН-код на карточке банка, включая корпоративные карты.

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