La Repubblica: Шольц готовит «мирный план» для Украины 8 9.09.2024, 13:33

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Олаф Шольц

Он на руку России.

Канцлер Германии Олаф Шольц готовит «мирный план», в войне России и Украины, который подразумевает сохранение за РФ ранее захваченных украинских территорий. Как пишет итальянская газета La Repubblica, Шольц планирует войти в историю как «канцлер мира», использовав войну в Украине, чтобы вернуть утраченные позиции.

«Ошеломленный разрушительными результатами выборов в Тюрингии и Саксонии и преследуемый все более настойчивыми слухами о том, что возможное поражение 22 сентября в Бранденбурге может заставить его сделать шаг назад, канцлер решил разыграть украинскую карту, чтобы выбраться из глухого угла», - пишет издание.

Издание со ссылкой на источники в парламенте отмечает, что канцлер Германии работает вместе с некоторыми сопартийцами «над своего рода «Минскими соглашениями», которые включают возможность передачи частей украинской территории Москве.

При этом источник отмечает, что «канцлер хочет прогнуть Украину любой ценой».

Отметим, что вчера Шольц заявил, что «сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру».

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