Люди отправятся на Марс в 2028-м году: Илон Маск озвучил смелые планы 1 9.09.2024, 13:42

Первые корабли полетят на два года раньше.

Основатель и генеральный директор американского аэрокосмического частного предприятия SpaceX Илон Маск заявил, что в 2026 году начнет запускать новые космические корабли на Марс. Эти ракеты изготовлены из нержавеющей стали и состоят из двух элементов: ракеты-носителя первой ступени под названием Super Heavy и космического корабля верхней ступени высотой 50 метров, известного как Starship.

Сборный корабль Starship является самой большой и мощной ракетой, которую когда-либо создавали. Его высота составляет около 122 метров и он генерирует более 5 миллионов метров тяги при взлете, что почти вдвое больше, чем у Space Launch System (SLS), ракеты для программы NASA полета на Луну Артемида, пишет Space.com.

Известно, что Starship еще не полностью запущен. На сегодняшний день он осуществил четыре тестовых миссии – в апреле и ноябре 2023 года и марте и июне 2024 года. Гигантское транспортное средство демонстрировало лучшие результаты с каждым следующим полетом, достигнув всех основных целей во время последней миссии.

По сообщению SpaceX, компания готовится к пятому полету Starship, во время которого будет предпринята первая попытка приземлить Super Heavy обратно на пусковую платформу с использованием «палочек» стартовой башни.

Ракеты NASA SLS являются расходным материалом, а Starship разработан таким образом, чтобы полностью и быстро использовать его повторно. SpaceX планирует приземлять Super Heavy обратно на запускную платформу после каждого старта, что позволит быстро проверить, отремонтировать и перезапустить космический аппарат.

Если все пойдет по плану, мегаракета Starship от SpaceX начнет выполнять миссии на Марс уже через два года. «Они будут отключены, чтобы проверить надежность посадки невредимым на Марс. Если эти посадки пройдут успешно, то первые полеты экипажа на Марс состоятся через 4 года», – заявил основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск.

Маск также упомянул о своей давней мечте – построении города будущего на Марсе. «Интенсивность полетов будет расти экспоненциально с целью построения самодостаточного города примерно через 20 лет. Мультипланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку у нас больше не будет всех наших яйцеклеток, буквально и метаболически, на одной планете», – подытожил изобретатель-миллиардер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com