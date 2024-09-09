И сколько времени вы сможете продержаться? Николай Травкин

9.09.2024, 13:44

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О судьбах диктаторов.

Культ, культ… Ну, культ. Но он же не одномоментно появляется. Он постепенно складывается. Вы представьте себя на его месте.

Вот, допустим, приезжаете вы в регион, чтобы торжественно пустить чего-нибудь в эксплуатацию. Вас встречают как Бога и кто бы не выступал, обязательно подчеркнет, что все это сделано исключительно благодаря вам. Потому что Вы особенно уделяете внимание, приняли решение, дали поручение…

И так каждый день! Каждый день вас славят, восхищаются вами, преклоняются пред вами. Поначалу вы немного смущаетесь, пытаетесь одернуть подхалимов, но они снова и снова…

И сколько времени вы сможете продержаться? Год, три, пять? А если это продолжается уже третий десяток лет? Да тут даже при очень взыскательном отношении к себе, при высочайшей мере самокритичности у любого кукуха поедет.

И однажды утром, всмотревшись в зеркало, вы подумаете: «Да я ж, бл…, гений! И народ от меня без ума, разве могу я его оставить без своего попечения…» И замурлыкаете про себя знакомую с далекого советского детства песенку: «А без меня, а без меня тут ничего бы не стояло… река бы току не давала… тут ничего бы не летало… и солнце б утром не вставало… когда бы не было меня»…

И с этого момента хрен кто вытряхнет вас из главного кресла государства. Мало того, вас уверят, что вот-вот и будет готова чудо-таблетка, которая обеспечит вам жизнь до 150 лет. Ну, если только внешние факторы. И вам будут всюду мерещатся заговоры, организации покушений на вас. Вы будете постоянно усиливать меры личной безопасности, увеличивать охрану…

И однажды эта охрана обнаружит вас на полу в малой столовой на ближней даче. И все поймут, что вы были не Бог…

Вот, подумайте на досуге, вам это надо?

Николай Травкин, «Фейсбук»

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