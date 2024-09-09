В Гомеле столкнулись четыре автомобиля
- 9.09.2024, 13:46
Пострадал шестимесячный ребенок.
В аварии, которая произошла днем 8 сентября в Гомеле, пострадал шестимесячный ребенок. Об этом сообщили в областной ГАИ.
По предварительной информации, 72-летний водитель Hyundai двигался по улице Полесской со стороны улицы Хмельницкого в направлении улицы Кирова, выехал на полосу встречного движения и врезался в Seat и Volkswagen. Последний от удара отбросило в попутный Dongfeng.
В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 6-месячный пассажир Volkswagen. Ребенок находился у бабушки на руках.