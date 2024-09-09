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Китай и Россия планируют провести военные учения

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  • 9.09.2024, 13:58
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Китай и Россия планируют провести военные учения

До конца сентября.

Сегодня Китай поделился планами проведения совместных военных учений с Россией под названием North-Joint 2024, которые состоятся в небе и морях вокруг Японского и Охотского морей в этом месяце, пишет «Немецкая волна».

Об этом заявило Министерство обороны Китая.

В заявлении речь идет о том, что в учениях примут участие военно-морские и военно-воздушные силы обеих стран.

«Эти учения имеют целью углубить уровень стратегического сотрудничества между китайскими и российскими войсками и повысить их способность совместно противостоять угрозам безопасности», - сообщили в министерстве обороны Китая.

Отмечается, что и Китай, и Россия планируют направить свои флотилии в Тихий океан для совместного патрулирования. В то же время, китайские войска хотят принять участие в российских стратегических учениях «Океан-2024».

Точной даты проведения учения пока министерство обороны Китая не разглашает.

Издание напомнило, что в июле этого года Россия и Китай также проводили совместные учения по водам и воздушному пространству вокруг Чжаньцзяна, города в провинции Гуандун на юге Китая. Они происходили на фоне заявления лидеров НАТО, что Китай стал решающим фактором вторжения России в Украину в 2022 году.

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