В Польше пресекли деятельность группы диверсантов, работавших на Беларусь 1 9.09.2024, 14:06

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Фото: Charter97.org

Они преследовали несколько целей.

Недавно в Польше была пресечена деятельность группы диверсантов, связанной со спецслужбами Беларуси и России. Об этом сообщил вице-премьер Кшиштоф Гавковский, передает агентство pap.pl. По его словам, белорусские и российские киберслужбы в Польше преследовали несколько целей: похищение информации, осуществление индивидуального и институционального шантажа, а также ведение фактической кибервойны. Гавковский отметил, что операция по нейтрализации этой группы является значительным достижением.

Основной задачей кибердиверсантов, контролируемых из Беларуси и России, была разработка методов атак и взлома различных правительственных учреждений Польши. Первая атака затронула Польское антидопинговое агентство, что и послужило началом расследования. Спецслужбы сосредоточились на выявлении путей проникновения диверсантов в другие польские учреждения, включая местные органы власти и государственные компании.

Вице-премьер воздержался от раскрытия подробностей о составе группы, ее руководителях, а также о конкретных атаках или планировании таких действий. Он лишь отметил, что целью диверсантов было парализовать государственные структуры Польши в политической, военной и экономической сферах.

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