БЖД изменила график движения некоторых поездов 9.09.2024, 14:18

Один из них отменили, еще несколько поедут по сокращенному маршруту.

Из-за ремонта железнодорожного моста на участке Витебск — Смоленск перегона Крынки — Лиозно отменены поезда, курсирующие по маршруту из Смоленска в Санкт-Петербург и обратно. Об этом предупредила пресс-служба Белорусской железной дороги.

«Отменяются поезда №67/68 Смоленск — Санкт-Петербург — Смоленск отправлением из Смоленска 15, 22 сентября и Санкт-Петербурга 17, 24 сентября 2024 года», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, поезда региональных линий экономкласса на участке Витебск — Заольша будут курсировать до станции Крынки.

«Поезд №6645 сообщением Витебск — Заольша отправлением из Витебска 16, 17, 18, 24, 25 сентября 2024 года в 21.04 назначается в сообщении Витебск — Крынки. Поезд будет прибывать на станцию Крынки в 21.36», — говорится в сообщении.

Тем временем поезд №6642 сообщением Заольша — Витебск 17, 18, 19, 25, 26 сентября 2024 года будет курсировать со станции Крынки до Витебска. Из Крынок он будет отправляться в 6.24.

Поезд № 6707/6706 сообщением Смоленск — Заольша — Смоленск в указанные даты будет курсировать без изменений.

Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.

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