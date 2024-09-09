БЖД изменила график движения некоторых поездов
- 9.09.2024, 14:18
Один из них отменили, еще несколько поедут по сокращенному маршруту.
Из-за ремонта железнодорожного моста на участке Витебск — Смоленск перегона Крынки — Лиозно отменены поезда, курсирующие по маршруту из Смоленска в Санкт-Петербург и обратно. Об этом предупредила пресс-служба Белорусской железной дороги.
«Отменяются поезда №67/68 Смоленск — Санкт-Петербург — Смоленск отправлением из Смоленска 15, 22 сентября и Санкт-Петербурга 17, 24 сентября 2024 года», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, поезда региональных линий экономкласса на участке Витебск — Заольша будут курсировать до станции Крынки.
«Поезд №6645 сообщением Витебск — Заольша отправлением из Витебска 16, 17, 18, 24, 25 сентября 2024 года в 21.04 назначается в сообщении Витебск — Крынки. Поезд будет прибывать на станцию Крынки в 21.36», — говорится в сообщении.
Тем временем поезд №6642 сообщением Заольша — Витебск 17, 18, 19, 25, 26 сентября 2024 года будет курсировать со станции Крынки до Витебска. Из Крынок он будет отправляться в 6.24.
Поезд № 6707/6706 сообщением Смоленск — Заольша — Смоленск в указанные даты будет курсировать без изменений.
Белорусская железная дорога просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.