Под Минском продается дом, который сочетает в себе хорошую архитектуру и очень стильный интерьер 5 9.09.2024, 14:37

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Статус у него дачный, но можно жить постоянно.

В 15 минутах от Минска продается дом, который сочетает в себе хорошую архитектуру и очень стильный интерьер. Статус у него дачный, но здесь можно жить постоянно — это позволяют и инженерные сети СТ, и близость к хорошей инфраструктуре. Стоит, кстати, не очень дорого, пишет «Реалт».

Этот дом находится в СТ «Выпрабавальник», в 13 километрах от Минска. В шаговой доступности школа, детский сад, кафе, магазины. Поэтому многие «дачники» живут здесь постоянно.

Дом построен по хорошему современному проекту (в объявлении говорится, что он принадлежит архитектору). Общая площадь 114 квадратов, два этажа.

На первом этаже большую часть пространства занимает двухсветная гостиная с каминной зоной и витражным остеклением.

Отдельно размещена кухня с удобным выходом на террасу.

Плюс спальня с выходом во внутренний дворик, санузел, топочная и входная зона.

Сразу же отметим стильный интерьер — уютный, лаконичный, наполненный воздухом и светом.

На втором этаже — спальная зона с двумя комнатами и вторым санузлом.

Отопление на газу, водоснабжение от скважины, канализация местная.

Участок 6 соток, с ландшафтным дизайном, высокими грядками, взрослым садом, зонами барбекю и активностей.

За этот стильный загородный дом в СТ просят 145 000 долларов.

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