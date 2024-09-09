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В Украине взбунтовались российские мотострелки

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  • 9.09.2024, 14:38
  • 8,312
В Украине взбунтовались российские мотострелки

Они отказываются выполнять приказы командования.

На Харьковском направлении враг готовится к возобновлению штурмовых действий, однако отмечается отказ штурмовых групп от выполнения поставленных командованием задач.

Как сообщает пресс-центр ОТГ «Харьков», войска РФ продолжают давить на всех активных участках фронта, но успеха не имеют.

Вместе с тем подразделения Сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции. Противник осуществляет подготовку к возобновлению штурмовых действий, однако его штурмовые группы из состава 79-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии отказались от выполнения задач.

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет одиночное перемещение личного состава 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии с целью пополнения текущих потерь и возобновления наступательных действий.

В Волчанске противник применил багги и легковые автомобили с целью доставки личного состава в город. Силами обороны было нанесено огневое поражение, противник понес потери, остановил перемещение и рассредоточился.

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