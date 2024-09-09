закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российской энергосистеме зимой грозит коллапс

2
  • 9.09.2024, 14:45
  • 5,454
Российской энергосистеме зимой грозит коллапс

Даже без массовых атак.

Министр энергетики России Сергей Цивилев пожаловался, что страна исчерпала резервы устойчивости энергосистемы страны, которые были созданы во времена СССР, а для модернизации отрасли не хватает средств, поэтому зимой страну могут ожидать трудности.

«Основная причина – недофинансирование модернизации оборудования и поддержание его в нормативном состоянии», – заявил российский министр в интервью госагентству ТАСС.

Он уточнил, что, например, энергосистема Дальнего Востока России входит в осенне-зимний период без необходимого резерва генерирующих мощностей, в том числе из-за переноса капремонта ряда теплоэлектростанций. Потому существует высокий риск аварий.

В то же время, российские энергетики отмечают, что через несколько лет с дефицитом электроэнергии в РФ может столкнуться даже Москва. К 2030 году российской столице грозит нехватка 1,6 гигаватта мощности, а к 2042 году - 4,2 гигаватта. Физический износ электросетей региона составляет около 70% для распределительных сетей и около 50% — для магистральных.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов