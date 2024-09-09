закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Чернобыльский зоне начался новый пожар

3
  • 9.09.2024, 14:59
  • 3,190
В Чернобыльский зоне начался новый пожар
Фото: ГСЧС

Его тушат вторые сутки.

В Чернобыльской зоне на территории Киевской области Украины возник новый пожар на открытой территории – его тушат уже вторые сутки, сейчас привлечены 4 сотни пожарных.

Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии «Украинской правде».

Фото: ГСЧС

«На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.

Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки», — сообщила она.

Фото: ГСЧС

«Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки», — пояснила Рубан.

Отметим, над белорусскими городами уже несколько дней наблюдается дымка. Белорусы жалуются на запах горения.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов