В Чернобыльский зоне начался новый пожар

В Чернобыльский зоне начался новый пожар3
- 9.09.2024, 14:59
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Его тушат вторые сутки.
В Чернобыльской зоне на территории Киевской области Украины возник новый пожар на открытой территории – его тушат уже вторые сутки, сейчас привлечены 4 сотни пожарных.
Об этом сообщил спикер областного управления ГСЧС Виктория Рубан в комментарии «Украинской правде».
«На Киевщине продолжается ликвидация пожара на открытой территории. Сейчас на месте работают 399 спасателей, 103 единицы техники от ГСЧС, привлеченных из разных уголков Украины, а также 17 единиц техники от лесного хозяйства.
Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется на новые участки», — сообщила она.
«Да, это новый очаг возгорания в Чернобыльской зоне. Несколько дней назад там уже был пожар. Тот очаг потушили. Это уже новый очаг в другом месте. Ликвидация продолжается вторые сутки», — пояснила Рубан.
Отметим, над белорусскими городами уже несколько дней наблюдается дымка. Белорусы жалуются на запах горения.