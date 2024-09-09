Работники мебельной фабрики в Борисове приютили бешеного грызуна 9.09.2024, 15:01

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иллюстративное фото

В списке медиков уже 15 человек, в том числе ребенок.

Работники мебельной фабрики в Борисове поймали на территории предприятия белку и посадили ее в клетку. На следующий день она погибла, и возникли подозрения, что работники кормили, брали в руки и гладили бешеного грызуна. Позже они подтвердились.

В списке медиков уже 15 человек, включая 4-летнего ребенка. Всех их направили на осмотр к хирургу и получению лечения, пишет «Минская правда». А борисовская районка напоминает местным жителям, что «белки — это дикие животные», которые, «несмотря на свой милый вид... могут проявить агрессию и укусить человека, заразив его при этом опасными заболеваниями и даже бешенством».

Недавно Минздрав сообщил о случаях массовых контактов людей с больными бешенством животными в Могилевской и Витебской областях. Теперь добавился случай в Минской области. Кстати, летом в Минском районе женщину покусал бешеный бельчонок.

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