Эксперт: Венгрия уже наказана за действия Орбана 1 9.09.2024, 15:08

2,384

В финансовом плане.

У Европейского Союза есть инструменты и возможности влияния на своих членов. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

«Наказания предусмотрены. Я напомню, что есть наказания, например, права лишения голоса. Есть вполне формальные наказания. Причем Венгрия сейчас уже наказана. Наказана в финансовом плане. Я имею в виду штрафы Европейского суда и ЕС относительно действий Венгрии по поводу мигрантов. Поэтому тут, в данном случае у Европейского Союза, есть рычаги, средства и возможности влиять. В том числе на Венгрию», — сказал он.

Пашков также напомнил, что Европейский парламент сожалел о том, что Еврокомиссия пошла на уступки Венгрии и разблокировала для нее около 10 миллиардов евро.

«Поэтому в данной ситуации это нужно рассматривать в том плане, что терпение Европейского Союза понятно и объяснимо тем, что страны ЕС хотят сохранить единство, хотят все-таки достигать консолидации в такой сложнейшей ситуации как сегодня, в условиях войны. Но то, что эта проблема стояла и будет стоять перед Европейским Союзом, это абсолютно очевидно. Я думаю, что эти проблемы будут продолжаться и в дальнейшем. Поэтому тут нужно все-таки Европейскому Союзу разработать некий план или набор самопревентивных мероприятий для минимизации таких подобных негативных явлений», — считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com