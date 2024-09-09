Из Беларуси ушел крупный валютный брокер
- 9.09.2024, 15:12
- 1,488
Единственное представительство было закрыто без объяснения причин.
Единственное в Беларуси представительство международной брокерской компании E-Global Trade & Finance Group (известная как Forex4you или Markets4you) было закрыто без объяснения причин. Такой шаг еще больше сворачивает доступ Беларуси к мировому внебиржевому валютному рынку, пишет «Наша Нива».
Минская компания ООО «Ф-ИКС ФО Ю», единственный белорусский филиал международной валютно-брокерской компании E-Global Trade & Finance Group (известная как Forex4you или Markets4you), на днях прекратила свою деятельность в Беларуси, сообщает портал Finance Magnates. Официальный сайт брокера в Беларуси (forex4you.by) уже не работает, а лицензия компании была удалена из реестра Нацбанка.
Брокер Forex4you, обслуживающий более 2,9 миллиона трейдеров и 52 тысячи партнеров по всему миру, открыл свой филиал в Беларуси в 2021 году, однако после начала войны устроил ребрендинг и сменил название на Markets4you, убрав со своей платформы русский язык.
Причина закрытия филиала Forex4you публично не называется, но это уже стало четвертым по счету уходом лицензированных Форекс-брокеров с белорусского рынка с начала года, пишет Finance Magnates.
Например, площадка MTBankFX, которая также прекратила деятельность в этом году, жаловалась на «заморозку иностранных ценных бумаг белорусских инвесторов, невозможность или значительное удорожание международных трансферов в иностранной валюте, а также необходимость принудительно и экстренно продавать свои активы».
Летом Нацбанк Беларуси был вынужден признать упадок белорусского внебиржевого валютного рынка, отметив, что с 2022 года количество белорусских клиентов лицензированных форекс-площадок существенно снизилось и сейчас составляет 4,6 тысячи участников (в начале 2023 года таких клиентов было 29,2 тысячи).
Сейчас в стране осталось всего 6 форекс-брокеров, обеспечивающих выход Беларуси на мировой внебиржевой валютный рынок (самый прибыльный и крупный финансовый рынок в мире). Ранее в Беларуси работали 32 такие компании.
Рынок Форекс (сокращение от Foreign Exchange, или обмен иностранной валюты) — крупнейший международный внебиржевой рынок валюты, являющийся самым активным финансовым рынком в мире с ежедневным оборотом в более 10 триллионов долларов. 90% торговли на Форекс обеспечивают крупнейшие банки и центральные банки разных стран.
Обычные пользователи без большого капитала могут зарабатывать на Форекс исключительно через лицензированных брокеров (компании-посредники) путем составления быстрых сделок-залога на рост или падение курсов валют, что, однако, сопряжено с большими рисками потерять вложения.