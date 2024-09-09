Политолог: Над Лукашенко нависла весомая угроза 2 9.09.2024, 15:16

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Владимир Фесенко

Почему режим боится назвать дроны над Беларусью «российскими».

В Беларусь регулярно залетают российские дроны. Недавно два из них были сбиты над Гомелем, они упали прямо на жилые кварталы. Лукашенко же пытается представить себя «гарантом мира» для белорусов. Могут ли такие инциденты разрушить этот пропагандистский нарратив?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Не думаю, что белорусы верят, что именно Лукашенко является гарантом мира для них. Напротив, главный риск для Беларуси как раз связан с его политикой. Лукашенко выступает в роли союзника России, которая ведет грязную и кровавую войну против Украины.

То, что в Беларусь залетают российские беспилотники, — следствие политики, которую проводит Лукашенко. Это весомая угроза, которая может поколебать его образ «миротворца».

Однако главный риск связан со втягиваем Беларуси в войну против Украины, чего Лукашенко хочет избежать.

Если Беларусь в разной форме все больше будет втягиваться в войну, то этот образ будет покрываться трещинами. Вопрос только в том, когда он рухнет окончательно.

— Примечательно, что белорусские военные ни разу не сказали, что эти дроны российские. Используют такой новояз: «инциденты», «дроны, прилетевшие из Украины». Почему нельзя сказать, что эти дроны — российские.

— Раньше обвиняли и Украину, мол, наши дроны залетают. Дело в том, что сейчас это легко опровергнуть и доказать, что залетают именно российские дроны.

Это официальная установка пропаганды Лукашенко, чтобы избегать прямых обвинений в адрес России. Во-первых, таким образом сохраняется хотя бы формальная лояльность со стороны РФ.

Во-вторых, не возникнет противоречий в пропагандистской установке. Все время же обвинения сыпятся в адрес Украины. Если же признать, что угроза исходит от российских дронов, их приходится сбивать, то тогда возникают вопросы уже к Лукашенко. Так что новояз — вынужденная мера, попытка скрыть то, что удается скрывать все хуже и хуже.

Ведь сбиваются именно российские дроны, а не какие-то инопланетные неопознанные летающие объекты.

— На выходных один из российских дронов залетел на территорию Латвии через Беларусь. Может ли Лукашенко нарваться на реакцию Запада за то, что не контролирует свою территорию?

— Это уже вызвало очень острую дискуссию. Прежде всего — в странах Балтии уже звучат обвинения в том, что такие инциденты создают угрозу для жителей этих стран.

И что отсутсвие реакции (хотя бы в виде сбития этих дронов) в итоге создает такие риски. Поэтому, думаю, что сами по себе эти инциденты уже являются хорошим информационным и политических поводом не только для дискуссии, но и для принятия решения о том, что эти дроны надо сбивать.

Сейчас главные обвинения идут в адрес России и, скажем так, главная цель этой дискуссии не Лукашенко, а то, что эти дроны надо сбивать.

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