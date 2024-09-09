В Литве готовится национальный план массовой эвакуации граждан 9.09.2024, 15:19

1,918

Он будет представлен уже в октябре 2024 года.

В Литве готовят национальный план массовой эвакуации, который будет представлен в октябре 2024 года, сообщает LRT.

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что национальный план должен быть готов к реализации при необходимости, несмотря на существующие региональные планы эвакуации.

После недавних кибератак безопасность населения стала приоритетной задачей.

«Сегодня гражданская защита актуальна, как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии - это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашем порядке дневном», - объяснила глава МВД страны.

Глава МВД Литвы также заявила, что в настоящее время правительство должно адаптировать гражданскую защиту к гибридным и военным угрозам.

«Нам необходимо перейти от гражданской защиты к гражданской обороне. Времена изменились», - сказала она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com