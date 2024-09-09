закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Литве готовится национальный план массовой эвакуации граждан

  • 9.09.2024, 15:19
  • 1,918
В Литве готовится национальный план массовой эвакуации граждан

Он будет представлен уже в октябре 2024 года.

В Литве готовят национальный план массовой эвакуации, который будет представлен в октябре 2024 года, сообщает LRT.

Министр внутренних дел Агне Билотайте подчеркнула, что национальный план должен быть готов к реализации при необходимости, несмотря на существующие региональные планы эвакуации.

После недавних кибератак безопасность населения стала приоритетной задачей.

«Сегодня гражданская защита актуальна, как никогда. Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии - это наша новая реальность. Важно отметить, что мы находимся на передовой позиции, поэтому сегодня гражданская защита стала приоритетом в нашем порядке дневном», - объяснила глава МВД страны.

Глава МВД Литвы также заявила, что в настоящее время правительство должно адаптировать гражданскую защиту к гибридным и военным угрозам.

«Нам необходимо перейти от гражданской защиты к гражданской обороне. Времена изменились», - сказала она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов