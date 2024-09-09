«Мы опешили от наглости»5
- 9.09.2024, 15:27
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Минчанин решил перейти дорогу на красный, а по пути «вознаградил» водителя жестом.
«Мы опешили от наглости» — так подписала это видео в редакцию читательница «Онлайнера» по имени Марина. На ролик попало то, как неизвестный молодой человек переходит дорогу на красный свет. Но возмутило не нарушение ПДД, а неприличный жест, которым он «вознаградил» водителя.
— Мы не сигналили, ничего человеку не кричали, были просто очень удивлены его променаду, — рассказывает подробности Марина. — Муж снизил скорость, мы вдвоем посмотрели в сторону светофора для пешеходов, чтобы свериться. Молодой человек же, в свою очередь, вместо того чтобы поторопиться, решил себя обозначить таким жестом. К слову, водитель на встречной полосе тоже вынужден был остановиться.
Инцидент случился в Минске, на улице Жуковского, рядом с остановкой «Детская библиотека №4».