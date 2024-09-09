В Сеть попал тест на внимательность: испытайте себя

В Сеть попал тест на внимательность: испытайте себя1
- 9.09.2024, 15:33
Троечники справляются с ним на пять секунд быстрее отличников.
Интересно, что с этим тестом на внимательность лучше справляются те, кто учился в школе на тройки, а вот отличникам нужно в два раза больше времени.
А как вы учились в школе? Давайте проверим работу вашего мозга с помощью этого экспресс-теста, предлагает «Вокруг света».
Задача: найдите на картинке цифру «6».
Сколько времени вам на это понадобилось?
Ответ можно узнать здесь.