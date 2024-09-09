В Сеть попал тест на внимательность: испытайте себя 1 9.09.2024, 15:33

Троечники справляются с ним на пять секунд быстрее отличников.

Интересно, что с этим тестом на внимательность лучше справляются те, кто учился в школе на тройки, а вот отличникам нужно в два раза больше времени.

А как вы учились в школе? Давайте проверим работу вашего мозга с помощью этого экспресс-теста, предлагает «Вокруг света».

Задача: найдите на картинке цифру «6».

Сколько времени вам на это понадобилось?

Ответ можно узнать здесь.

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