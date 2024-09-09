Эксперт: Курская операция доказала, что ВСУ способны победить армию РФ 9.09.2024, 15:38

Россияне не смогли отвоевать даже один квадратный километр своей территории.

Операция ВСУ в Курской области России доказывает, что Украина, когда у нее есть средства, вполне способна свергнуть российскую армию. Такое мнение высказал французский военный эксперт Ксавье Тительман в интервью «Укринформу».

«После более месяца российская армия не способна отвоевать даже один квадратный километр территории из того, что украинцы смогли взять, несмотря на то, что она отправила туда десятки тысяч человек. Так что, мы имеем ситуацию, когда украинцы значительно превосходят россиян», - заявил он.

Также, по его мнению, Курская операция доказала, что у россиян не было никаких резервных войск: «Россия действительно не имеет стратегического резерва, у нее нет сил, способных предотвратить вторжение на свою территорию».

Тительман добавил, что россияне вынуждены отозвать часть сил с других участков фронта.

«Я говорю с «французскими людьми», работающими на местах, например, на южных точках фронта. Некоторые говорят, что у них еще никогда не было так тихо, как сейчас. Теперь россияне должны структурно укрепиться на своих границах, чтобы избежать будущих возможных вторжений украинцев. Они должны мобилизовать десятки тысяч мужчин», - отметил эксперт.

Кроме того, Тительман выразил уверенность, что Курская операция усилила переговорные позиции Украины.

«Сейчас политическое измерение главное. Американцы должны позволить Украине бомбить российскую территорию, использовать оружие, которое эффективно для победы в войне», - считает он.

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