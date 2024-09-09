«Дома начало пахнуть горящим пластиком» 1 9.09.2024, 15:46

В «Маяке Минска» горел автомобиль.

Читатель прислал «Онлайнеру» видео, демонстрирующее автомобиль, горящий прямо в полосе движения. На месте уже были спасатели, которые пытались потушить пожар.

«Это улица Франциска Скорины, в «Маяке Минска», — сообщил очевидец. — Я увидел все уже постфактум. Дома начало пахнуть горящим пластиком. Температура там была огромная, судя по всему. Авто очень сильно повреждено».

Пока неизвестно, что именно привело к возгоранию, однако непохоже, чтобы причиной было ДТП.

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