«Дома начало пахнуть горящим пластиком»1
- 9.09.2024, 15:46
В «Маяке Минска» горел автомобиль.
Читатель прислал «Онлайнеру» видео, демонстрирующее автомобиль, горящий прямо в полосе движения. На месте уже были спасатели, которые пытались потушить пожар.
«Это улица Франциска Скорины, в «Маяке Минска», — сообщил очевидец. — Я увидел все уже постфактум. Дома начало пахнуть горящим пластиком. Температура там была огромная, судя по всему. Авто очень сильно повреждено».
Пока неизвестно, что именно привело к возгоранию, однако непохоже, чтобы причиной было ДТП.