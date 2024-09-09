Bloomberg: Иран хочет возобновить переговоры по ядерному соглашению 9.09.2024, 15:52

США вышли из него в 2018 году.

Иран стремится возобновить переговоры о разорванном ядерном соглашении с Западом на встрече мировых лидеров в Нью-Йорке в конце этого месяца. Исламская Республика уже говорила с главным дипломатом Европейского Союза Жозепом Боррелем о возобновлении переговоров по своей спорной ядерной программе, заявил спикер Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани.

Канаани сообщил, что у министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи был положительный телефонный разговор с Боррелем, во время которого они согласились, что саммит ООН предоставляет им «хорошую возможность» для возобновления переговоров по ядерному соглашению, информирует Bloomberg (перевод — «Зеркало недели»).

Ожидается, что президент Ирана Масуд Пезешкиан выступит на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в конце сентября. Это будет его первое выступление на ежегодной ассамблее, и оно состоится в то время, когда поддерживаемые Ираном вооруженные группировки ХАМАС и «Хезболла», которые США считают террористическими организациями, воюют с Израилем в Секторе Газа и на южной границе Ливана соответственно.

Переговоры по возобновлению противоречивого ядерного соглашения, первоначально заключенного между Ираном и шестью мировыми государствами, включая США и ЕС, в 2015 году прервались более двух лет назад во время администрации покойного президента Ирана Ибрахима Раиси.

Ранее в государственном департаменте США заявили, что если Иран хочет продемонстрировать серьезность в возобновлении переговоров о ядерном соглашении или новом подходе, он должен прекратить ядерную эскалацию и начать существенное сотрудничество с МАГАТЭ. Администрация президента США Джо Байдена также рассматривает перспективу возвращения к непрямым переговорам с Ираном как политически неблагоприятный шаг.

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