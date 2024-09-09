«Где найти таких квартирантов? Обычно только добивают квартиру» 9.09.2024, 16:01

Пара показала в соцсети, какой ремонт сделала в арендованной квартире, и вызвала споры.

Пара заселилась в съемную квартиру в Речице и была в ужасе, когда повнимательнее рассмотрела, в каком состоянии находится ванная комната. Там были грязь и плесень, отверстия от саморезов, «грустный» цвет стен, старая плитка.

Супруги решили сделать ремонт, но много денег вкладывать в него не хотели. Результат они показали в TikTok. В комментариях начали «воевать» арендодатели и квартиросъемщики, пишет «Зеркало».

— Я поняла, что в ванне купаться не смогу и мне срочно надо внести туда свои коррективы. В кармане было минимум средств, естественно, ни о каком глобальном ремонте речи идти не могло, но все-таки ванную хотелось привести в порядок, — рассказала на видео квартиросъемщица.

Тиктокерша отметила в комментариях, что они согласовали ремонт с хозяином квартиры и принялись за работу. Самым неприятным местом оказался силиконовый ободок ванны — грязный и заплесневелый. Его удалили, освобожденное место зачистили и на новый силикон наклеили белый пластиковый уголок.

Также арендаторы купили новый смеситель, лейку для душа, заменили решеточки в сливных отверстиях. Со стенами пришлось повозиться: на них шпатлевкой заделали дыры, которые образовались от саморезов, а после покрасили в два слоя белой краской (правда, один угол было решено оставить со старым цветом). На стенах также были пластиковые панели, сперва их тоже хотели покрыть краской из баллончика, но когда поверхность отмыли, то они начали выглядеть «вроде бы ничего». На края панелей жильцы наклеили пластиковый бортик.

На Wildberries был заказан карниз со шторкой. Для его монтажа не требовалось сверлить стены. Еще повесили несколько крючков для полотенец. Квартирантам не нравилась нижняя часть ванны, поэтому ее решили спрятать за самодельной шторкой-экраном из подкладочной ткани с застежкой-липучкой.

На полу ванной была уложена старая советская плитка. По мнению супругов, она «угнетала пространство», поэтому ее покрасили белой масляной краской. Радиатор на стене также обновили краской.

— Конечно, воняло три дня, но результат определенно того стоил, — прокомментировала девушка.

В ванной установили свою стиральную машину, над ней разместили полочку, также привезли мягкую корзину для грязного белья.

На ремонт у супругов ушло пять дней, результатом квартиранты остались довольны. При этом было потрачено 135 рублей, или около 40 долларов. Вот смета расходов:

- силикон — 15 рублей;

- пластиковый уголок на ванну — около 5 рублей;

- смеситель — 25 рублей;

- лейка для душа — 5 рублей;

- шпатлевка — 5 рублей;

- краска для стен — 7 рублей;

- бортик для пластиковых панелей — 3 рубля;

- краска для пола — 10 рублей;

- карниз со шторкой — 42 рубля;

- крючки — 8 рублей;

- подкладочная ткань — 10 рублей.

В комментариях люди писали, что ремонт в ванной комнате получился хороший. Многие просили блогера поделиться информацией о том, какие и где материалы она покупала, уточняли, как она делала шторку. Но больше всего отзывов вылилось в «войну» между арендаторами и квартирантами: первые отмечали, что их жильцы только все портят, а вторые — что платят немалые деньги за аренду, к тому же надо учитывать, что все изнашивается.

«Где найти таких квартирантов? Обычно только добивают квартиру», - сетуют арендаторы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com