Тропа патриотки Телеграм-канал «СерпомПо»

9.09.2024, 16:10

Ирина Винер

Показательная история для всей путинской обслуги.

Как верят в перспективы путинизма его соратники отлично показывает новость о патриотке Ирине Винер, тренере Кабаевой и формально бывшей жене олигарха Усманова.

Как многие, наверное, помнят, Винер выступала с громкими заявлениями о том, что спортсмены страны должны выступать на парижской олимпиаде только под российским флагом. Никак не в нейтральном статусе. Винер – член Высшего совета «Единой России», полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», доверенное лицо Путина на выборах 2024 года.

Как пишет одно из изданий, Винер получила израильское гражданство и предъявила свой израильский паспорт при покупке роскошной недвижимости в Арабских Эмиратах. Отчего же не российский паспорт показали, патриотка Винер?

То же издание сообщает, что сын Винер – гражданин Германии и Израиля. Почему так, патриотка Винер? Отчего же не иметь только российский паспорт?

Если сказанное верно, то это показательная история для всей путинской обслуги. Кто может, протаптывает тропу подальше от страны, приведённой Путиным и его соратниками к катастрофе 24 февраля.

После уходе Путина они сбегут, оставив тем, кого они шельмовали, сажали, преследовали, разбираться с тем, что они здесь натворили за четверть века. И еще «славно» покуролесят напоследок в обобранной стране за оставшиеся закатные путинские годы.

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