Упавший в Латвии дрон был начинен взрывчаткой

Упавший в Латвии дрон был начинен взрывчаткой4
- 9.09.2024, 16:22
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Об этом сообщило Минобороны Латвии.
Российский беспилотник, упавший в Латвии, оказался «Шахедом», начиненным взрывчаткой. Об этом на пресс-конференции 9 сентября заявило руководство Национальных вооруженных сил Латвии (НВС), пишет Delfi.
Беспилотник был обезврежен. Сейчас проводится его анализ.
Командующий НВС Леонид Калниньш подчеркнул, что за дроном следили с того момента, как он вошел в воздушное пространство Латвии. По его словам, дрон не уничтожили, потому что не были уверены, что это военный объект.
Командующий воздушными силами Латвии пояснил, что авиация не поднималась в воздух, потому что для этого не были выполнены необходимые критерии. Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что в связи с инцидентом Латвия усиливает ПВО на восточной границе. Он заявил, что этот вопрос будет подниматься на заседании совете НАТО.
Напомним, беспилотник разбился в Резекненском крае Латвии 7 сентября. Ранее Минобороны Латвии заявляло, что дрон мог зайти с территории Беларуси.