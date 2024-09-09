ВСУ уничтожили российский ЗРК «Тор»1
- 9.09.2024, 16:32
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В Харьковской области.
Украинские нацгвардейцы уничтожили ЗРК «Тор» вместе с боекомплектом и экипажем на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Национальной гвардии Украины.
«Экипаж «Стрикс» Слобожанских гвардейцев нанес удар по вражеской технике вместе с боекомплектом и экипажем с помощью дрона-камикадзе с кумулятивным зарядом. ЗРК обнаружено группой аэроразведки подразделений 107 ОБр ТРО на Купянском направлении», - говорится в сообщении.
Отмечается, что координаты были переданы экипажам ударных БпЛА 5-й бригады Национальной гвардии Украины, которые уничтожили комплекс.