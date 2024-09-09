Электрического преемника Skoda Karoq показали на официальных изображениях 1 9.09.2024, 16:39

Авто предложат в модификациях мощностью от 170 до 299 сил.

Обнародованы официальные изображения электромобиля Skoda Elroq. Кроссовер дебютирует в октябре и придет на смену Skoda Karoq. Его детали появились на сайте чешского автопроизводителя, пишет «Фокус».

Электрокроссовер Skoda Elroq станет первой моделью марки, выполненной в новом фирменном стиле Modern Solid. Его «двухэтажные» матричные фары разделены черной вставкой. Вместе с тем, сохраняются типичные для Skoda грани и продолговатые фонари.

Модели предложат колесные диски диаметром 19 и 20 дюймов.

Салон Skoda Elroq 2025 показали на рендерах ранее. Авто получило узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а в отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки. Объем багажника составляет 470-1580 л.

Новый Skoda Elroq создают на платформе МЕВ от старшего кроссовера Enyaq. Кроссовер предложат в четырех модификациях — трех заднеприводных и одной двухмоторной полноприводной:

Elroq 50 — один мотор, 170 л. с., батарея на 55 кВт∙ч;

Elroq 60 — один мотор, 204 л. с., батарея на 63 кВт∙ч;

Elroq 85 — один мотор, 286 л. с., батарея на 82 кВт∙ч;

Elroq 85x — два мотора, 299 л. с., батарея на 82 кВт∙ч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com