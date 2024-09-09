В Минске проведут «секретную» ярмарку вакансий

В Минске проведут «секретную» ярмарку вакансий1
- 9.09.2024, 16:39
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Для «особого контингента».
В Минске сохраняется дефицит кадров. Так, на 9 сентября в столице не хватает почти 37,7 тыс. работников. Столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. На этом фоне минские соцслужбы проведут двухдневную «секретную» ярмарку вакансий, заметило «Зеркало».
Федерация профсоюзов Беларуси сообщила, что в Минске службы занятости планируют провести двухдневную ярмарку вакансий — 10 и 11 сентября. Как анонсируется, будет предложено больше 200 рабочих мест.
«Мини-ярмарка рассчитана на особый контингент соискателей — людей, которые не могут на равных конкурировать с другими работниками на рынке труда», — сообщают официальные профсоюзы
Однако на сайте комитета по труду, занятости и соцзащиты населения при Мингорисполкоме на момент выхода этого текста не была размещена информация о планируемых ярмарках вакансий в ближайшие два дня.
В службе занятости уточнили, что среди нанимателей, которые будут искать на ярмарках работников, — «Приорлайф», Минсктранс, «Строймаш». При этом посетить их могут все желающие.