СМИ: Военные из «ДНР» открыли стрельбу по россиянам 9.09.2024, 17:05

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Не захотели идти в атаку на украинские позиции.

Между российскими военными произошла перестрелка в районе Курахово, в результате которой погибли 9 человек. Но инцидент на этом не закончился, пишет телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в минобороны РФ и среди оккупантов.

Источники канала среди военных, которые сейчас находятся в «ДНР», сообщили о продолжении конфликта.

Уроженцев Донбасса, которые не захотели идти в атаку на украинские позиции и открыли стрельбу по своим, было семеро.

«Трое из них были убиты на месте. Четверым удалось дезертировать. Они пока не задержаны», - сообщил один из военных.

Также паблику рассказали, что дезертиры совершили несколько вооруженных нападений на военнослужащих РФ. Одно из них произошло недалеко от Донецка. В результате этих атак погибли шестеро военных, среди них один офицер. Есть подозрения, что беглецы пошли на сотрудничество с ВСУ, но доказательств этого пока нет.

Есть определенное ухудшение отношений некоторых местных военных и тех, кто приехал из других регионов РФ освобождать «ДНР». «Некоторые местные говорят, что «русских алкоголиков сюда не звали». И совершенно голословно утверждают, что приезжих бойцов жалеют, а местных, как они говорят, «отправляют на мясные штурмы». Приезжие бойцы время от времени ропщут, называют местных мародерами, бездельниками и трусами, которых без них давно бы перестреляли. Конфликт на данный момент не очень большой, думаю, мы не дадим ему разрастись», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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