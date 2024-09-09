СМИ: Военные из «ДНР» открыли стрельбу по россиянам
- 9.09.2024, 17:05
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Не захотели идти в атаку на украинские позиции.
Между российскими военными произошла перестрелка в районе Курахово, в результате которой погибли 9 человек. Но инцидент на этом не закончился, пишет телеграм-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в минобороны РФ и среди оккупантов.
Источники канала среди военных, которые сейчас находятся в «ДНР», сообщили о продолжении конфликта.
Уроженцев Донбасса, которые не захотели идти в атаку на украинские позиции и открыли стрельбу по своим, было семеро.
«Трое из них были убиты на месте. Четверым удалось дезертировать. Они пока не задержаны», - сообщил один из военных.
Также паблику рассказали, что дезертиры совершили несколько вооруженных нападений на военнослужащих РФ. Одно из них произошло недалеко от Донецка. В результате этих атак погибли шестеро военных, среди них один офицер. Есть подозрения, что беглецы пошли на сотрудничество с ВСУ, но доказательств этого пока нет.
Есть определенное ухудшение отношений некоторых местных военных и тех, кто приехал из других регионов РФ освобождать «ДНР». «Некоторые местные говорят, что «русских алкоголиков сюда не звали». И совершенно голословно утверждают, что приезжих бойцов жалеют, а местных, как они говорят, «отправляют на мясные штурмы». Приезжие бойцы время от времени ропщут, называют местных мародерами, бездельниками и трусами, которых без них давно бы перестреляли. Конфликт на данный момент не очень большой, думаю, мы не дадим ему разрастись», - рассказал источник, знакомый с ситуацией.