Цена бывшей королевской резиденции в Гродно за два месяца упала в два раза 9.09.2024, 17:16

Никто не хочет покупать.

Усадьбу последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского в Понемуни попытаются продать с аукциона в третий раз за последние три месяца. Стартовая цена снижена по сравнению с июлем на 50% и сейчас составляет 175 500 рублей. Примерно столько стоит трехкомнатная квартира в спальном районе Гродно, пишет hrodna.life.

В реальности даже если покупатель будет один, он заплатит больше: дополнительные 5% от цены плюс налог на добавленную стоимость.

Здание под охраной государства и его смогут конфисковать

Здание на улице Прогулочной 15/1 является историко-культурной ценностью. Площадь недвижимости — 271,2 кв. м. Покупатель будет обязан подписать защитные обязательства. А если он не выполнит условия аукциона, то государство сможет конфисковать имущество. Официальное назначение здания — для размещения в нем культурно-просветительского учреждения.

Продает историко-культурную ценность ОАО «Гроднопромтехника».

Как снижалась цена на бывший королевский дворец

Впервые усадьбу выставили на аукцион в апреле 2023 года — тогда стартовая сумма лота составила 374 тыс. рублей. В следующий раз объект попытались продать в июле 2024 года за 351 тыс. рублей. Очередной аукцион должен был пройти в августе с понижением цены до 315 тыс. рублей. Но и он не привлек потенциального инвестора.

Что это за усадьба

Усадьбу в Понемуни построил в 1771 году в стиле позднего барокко итальянский архитектор Джузеппе Сакко. Там располагалась загородная резиденция короля Станислава Августа Понятовского. В XIX веке принадлежала Друцким-Любецким, позже Ляхницким. После 1945 года в продаваемых помещениях долгое время находился клуб местной «Сельхозтехники». Там были кинозал и библиотека.

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