«Повезло, теперь заправляться не надо»
- 9.09.2024, 17:32
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Видео белоруски, «потерявшей» бак на автозаправке, набрало миллион просмотров за сутки.
Могилевчика поделилась юмористическим видео, которое сняла на автозаправке и за сутки собрала более 1 миллиона просмотров в TikTok.
По сюжету видеоролика, девушка, заехавшая на автозаправку, пришла в растерянность, пытаясь обнаружить бак для заправки после ремонта автомобиля, пишет telegraf.news.
«Когда забрала машину из ремонта «в гаражах», где по дешёвке заменили заднее крыло», — гласил синопсис 15-скундного ролика.
@anysadolia #машина #ремонт ♬ оригинальный звук - ʀᴇᴀʟɴᴏʏᴡ
За сутки видео собрало миллион просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые оценили шутку. Некоторые даже поверили в реальность ситуации.
«Вот этот номер! Раз пять смотрел», — написал кто-то.
«Может из нее сделать электромобиль? И заправлять теперь не надо! В гаражах творят чудеса!» — написал ещё один комментатор.
«Повезло, теперь заправляться не надо», — высказался другой.
«Теперь это тесла. Езди и радуйся», — резюмировал кто-то.
«Чем всё закончилось?» — поинтересовался комментатор под видео, на что автор ролика пошутила, что «зарядилась от солнца и поехала».
Многие комментаторы принялись советовать девушке, как заправить автомобиль, предлагая варианты через багажник, выхлопную трубу и бардачок. Однако вскоре особо смышлёные пользователи догадались, что история — постановка.
«Не смешно. Показывай и левое крыло. Тогда вот будет смешно», — написал один из комментаторов, очевидно знающий, что в модели автомобиля белоруски бак расположен с другой стороны. На что автор видео заметила, что в таком случае набрать миллион просмотров едва ли удалось бы.