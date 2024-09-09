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«Повезло, теперь заправляться не надо»

  • 9.09.2024, 17:32
  • 1,392
«Повезло, теперь заправляться не надо»

Видео белоруски, «потерявшей» бак на автозаправке, набрало миллион просмотров за сутки.

Могилевчика поделилась юмористическим видео, которое сняла на автозаправке и за сутки собрала более 1 миллиона просмотров в TikTok.

По сюжету видеоролика, девушка, заехавшая на автозаправку, пришла в растерянность, пытаясь обнаружить бак для заправки после ремонта автомобиля, пишет telegraf.news.

«Когда забрала машину из ремонта «в гаражах», где по дешёвке заменили заднее крыло», —  гласил синопсис 15-скундного ролика.

@anysadolia #машина #ремонт ♬ оригинальный звук - ʀᴇᴀʟɴᴏʏᴡ

За сутки видео собрало миллион просмотров и сотни комментариев от пользователей, которые оценили шутку. Некоторые даже поверили в реальность ситуации.

«Вот этот номер! Раз пять смотрел», — написал кто-то.

«Может из нее сделать электромобиль? И заправлять теперь не надо! В гаражах творят чудеса!» — написал ещё один комментатор.

«Повезло, теперь заправляться не надо», — высказался другой.

«Теперь это тесла. Езди и радуйся», — резюмировал кто-то.

«Чем всё закончилось?» — поинтересовался комментатор под видео, на что автор ролика пошутила, что «зарядилась от солнца и поехала».

Многие комментаторы принялись советовать девушке, как заправить автомобиль, предлагая варианты через багажник, выхлопную трубу и бардачок. Однако вскоре особо смышлёные пользователи догадались, что история — постановка.

«Не смешно. Показывай и левое крыло. Тогда вот будет смешно», — написал один из комментаторов, очевидно знающий, что в модели автомобиля белоруски бак расположен с другой стороны. На что автор видео заметила, что в таком случае набрать миллион просмотров едва ли удалось бы.

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