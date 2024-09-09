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Военные США уничтожили беспилотники и пусковые установки хуситов в Йемене

  • 9.09.2024, 17:40
Военные США уничтожили беспилотники и пусковые установки хуситов в Йемене

Представляли угрозу торговым судам в регионе.

Военная миссия США в Красном море сообщила об уничтожении трех беспилотников и двух пусковых установок поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов.

Об этом объявило Центральное командование армии США, пишет «Европейская правда».

В заявлении Центральное командование рассказало об уничтожении трех беспилотников хуситов и двух пусковых установок на территории Йемена, находящейся под контролем боевиков.

«Эти системы определили как такие, которые являются явной и прямой угрозой для сил США и коалиции и торговых судов в регионе», – отметили в коммюнике.

Как известно, с ноября 2023 года поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали атаковать торговые суда вокруг Аравийского полуострова, настаивая, что их целью являются «суда, связанные с Израилем». Эти атаки поставили под угрозу кратчайший морской путь из Азии в Европу и соответствующие цепочки поставок.

В ответ США и союзники начали патрулировать регион для защиты торговых судов. С января там начала действовать также специальная военно-морская миссия ЕС.

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