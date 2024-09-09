закрыть
9 сентября 2024, понедельник, 19:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Компания TCL представила смартфоны с необычным «бумажным» экраном

2
  • 9.09.2024, 17:47
  • 1,934
Компания TCL представила смартфоны с необычным «бумажным» экраном

Они не только снизят воздействие на зрение, но и продлят время автономной работы до недели.

Китайская компания TCL представила бюджетные смартфоны NxtPaper 50 и 50 Pro. Главной фишкой устройств стали специальные дисплеи с эффектом «бумаги», разработанные для удобства глаз и увеличения срока автономности, пишет УНИАН.

На корпусе смартфонов установлен специальный физический переключатель. При его активации девайс отключает уведомления, включает монохромный режим и стилизует иконки приложений под E-Ink дисплеи «читалок». По словам производителя, переход в режим для чтения может продлить время автономной работы до семи дней.

В техническом плане, это стандартные смартфоны бюджетного класса. Разницу между обычной и Pro-версиями сводятся к объему памяти и разрешению селфи-камеры:

Габариты: 167,6 × 75,8 × 8 мм при весе в 196 г.

Дисплей: 6,8 дюйма, 2460×1080, IPS, 120 Гц

Процессор: 8-ядерный MediaTek Dimensity 6300, 2,4 ГГц, Mali-G57 MP2

Память: 8/256 ГБ у NxtPaper 50 и 8/512 ГБ у NxtPaper 50 Pro

Фотовозможности: 108+8+2 Мп / 8 Мп (32 Мп – у Pro)

Батарея: 5010 мАч, быстрая зарядка на 33 Вт.

Среди прочих особенностей отмечается поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, модель NFC и предустановленная ОС Android 14. 

TCL 50 Nxtpaper оценили в 230 евро, версия с увеличенным объемом памяти и улучшенной селфи-камерой стоит 300 евро. В ближайшее время они появятся в продаже в Европе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов