В Казани убили бывшего замначальника танкового училища 3 9.09.2024, 18:07

5,340

Валерий Хахин

В выходные российский полковник встречался с коллегами по случаю Дня танкиста.

В Татарстане нашли труп бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового командного училища полковника Валерия Хахина, пишет агентство «Татар-информ».

Его тело с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, оно было замотано в ковер, отмечает агентство. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых.

Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com