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В Казани убили бывшего замначальника танкового училища

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  • 9.09.2024, 18:07
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В Казани убили бывшего замначальника танкового училища
Валерий Хахин

В выходные российский полковник встречался с коллегами по случаю Дня танкиста.

В Татарстане нашли труп бывшего заместителя начальника Казанского высшего танкового командного училища полковника Валерия Хахина, пишет агентство «Татар-информ».

Его тело с ножевыми ранениями обнаружила супруга Мария Горшунова в доме на улице Япеева в Казани, когда вернулась с дачи и не смогла открыть дверь, оно было замотано в ковер, отмечает агентство. В выходные полковник встречался с бывшими коллегами по случаю Дня танкиста.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 105 УК («Убийство»), полиция разыскивает подозреваемых.

Хахину было 69 лет. Он окончил Казанское танковое училище в 1977 году, служил в Восточной Германии. Там он прошел путь от командира танкового взвода до замначальника Казанского танкового училища по вооружению. В 1997 году ушел в отставку в звании полковника и занялся предпринимательской деятельностью. Также Хахин являлся членом правления Всероссийского общественного движения «Союз танкистов России».

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