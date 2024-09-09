В Беларуси по-прежнему будет тепло и сухо 9.09.2024, 18:09

Погода 10-11 сентября.

Уже подходит к концу первая декада осени, а в Беларуси продолжается метеорологическое лето – среднесуточная температура держится уверенно выше отметки +15°C, а именно это и является критерием лета. По данным Белгидромета, в ближайшие дни погода продолжит радовать теплом.

Завтра, 10 сентября, Беларусь будет находиться на периферии уже довольно далекого погожего антициклона. Тем не менее, он еще будет удерживать солнечную и сухую погоду с не по сезону высокими температурами. Лишь утром и днем по западу страны скажется влияние атмосферного фронта, который принесет в эти районы дождевые облака.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь утром и днем по западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Атмосферное давление будет падать.

Утром от +11°C по северо-западу до +15°C в юго-западных районах. С учетом влажности и ветра по ощущениям немного прохладнее.

Днем столбики термометров на отметках от +18°C в Бресте до +25°C в Гомеле.

К вечеру в диапазоне +15°C…+19°C.

В среду, 11 сентября, территория страны будет находиться в зоне действия малоподвижного атмосферного фронта и более влажных воздушных масс. В результате их влияния локально пройдут небольшие, кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура ночью +10°C…+15°C, максимальная днем +15°C…+19°C, по юго-востоку до +28°C.

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