Чиновник мэрии Курска призвал россиян идти на контрактную службу в ВСУ 3 9.09.2024, 18:11

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Дмитрий Казимирик агитировал курян воевать «за наших».

Исполняющему обязанности главы комитета архитектуры и градостроительства администрации Курска Дмитрию Казимирику объявили выговор из-за халатности при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера, заявил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале.

«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал градоначальник.

В мэрии уточнили, что речь идет о баннере с призывом на службу по контракту, на котором изображен военный в форме ВСУ. Он держит на руках ребенка, на баннере размещена подпись «За наших» и указан адрес пункта набора в Курске.

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