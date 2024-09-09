На Полесье вспыхнул крупный пожар 2 9.09.2024, 18:21

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Горит около 50 га болота.

На Полесье вспыхнул крупный пожар — по предварительным данным, горит около 50 га болота. Судя по всему, гослесохране предстоит нелегкая ночь, сообщили в Минлесхозе.

На ликвидацию очага стянуты силы из пяти других лесхозов: Полесского, Столинского, Житковичского, Милошевичского, Мозырского опытного. В работах задействованы десятки человек, шесть вездеходов, больше десятка единиц иной техники. Привлечены силы авиации МЧС.

Руководство Минлесхоза взяло развитие ситуации на ручной контроль. Идеологам Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения поручили организовать полевой лагерь с горячим питанием, а также регулярный подвоз топлива.

«Очевидно, что ближайшую ночь гослесохране придется провести в непростых условиях», — констатировали в ведомстве.

Причина пожара не установлена. Но, как говорят местные лесники, это ягодный край, а сейчас сезон сбора клюквы. С большой вероятностью причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, ранее в Гомельской области местные власти уже сообщали о лесных и торфяных пожарах. Дым от них добрался даже до Литвы — в соседней стране рекомендовали закрыть окна дома, чаще делать уборку и реже бывать на улице.

Остается риск и новых пожаров — на 10 сентября в Гомельской и Могилевской областях из-за погоды объявлен красный уровень опасности.

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