В московских банках не оказалось крупных сумм валюты на обмен 1 9.09.2024, 18:26

2,088

Валютные аномалии докатились и до населения.

Россияне в августе резко увеличили покупки валюты, курсы покупки и продажи наличной валюты разъехались, а в некоторых банках купить крупные суммы оказалось непросто, передает The Moscow Times.

На рынке наличной валюты ситуация оставалась стабильной бóльшую часть августа, однако к концу месяца спреды на покупку/продажу валюты выросли до 4,11 руб. за доллар и до 4,17 руб. за евро, констатирует Центробанк. В этом году разница между этими курсами обычно была вдвое меньше и колебалась в районе 2-2,5 руб.

Исключением были неспокойные периоды – в конце февраля, когда была введена очередная порция санкций к двухлетию начала войны, и в середине июня, когда под санкции попала Московская биржа и были остановлены торги долларом и евро (тогда спред по доллару превысил 3,6 руб., а по евро достиг 4,5 руб.). Во второй половине августа на рынке тоже было неспокойно: официальные курсы доллара с евро и юаня к рублю разошлись на 10%, а в конце месяца ставки по юаневой ликвидности для банков взлетели до 42%.

Россияне нарастили покупки валюты. По данным ЦБ, в августе их нетто-покупки (разница между покупками и продажами) выросли более чем в два раза по сравнению с июлем (39 млрд руб.) и составили 98,1 млрд руб. Для сравнения ЦБ приводит данные за два предыдущих года: в августе 2023 г., когда рубль падал, граждане купили валюты всего на 3,1 млрд руб., зато в августе 2022 г. – на 133,9 млрд руб. (при этом рубль был примерно на треть крепче, чем сейчас).

Управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин объясняет всплеск покупок валюты населением отчасти курортным сезоном, отчасти общей волатильностью и неопределенностью с курсами. Основные покупки валюты осуществлялись в банках, уточняет ЦБ, но разбивку на наличные и безналичные сделки не приводит.

Несмотря на то, что ЦБ из-за санкций на ввоз банкнот долларов и евро продлил ограничение на снятие валюты со счетов еще на полгода до 9 марта 2025 г., купить ее можно, хотя крупные суммы (10 тыс. долларов или евро) не везде.

В кассах некрупных банков («Авангард», «Вологжанин», Севергазбанк) корреспонденту The Moscow Times заявили, что таких крупных сумм у них не бывает. То же заявили в нескольких небольших отделениях Сбера: их надо или заказывать за день-два, но чаще советовали обращаться в более крупное отделение. Там действительно были готовы продать запрашиваемую сумму (корреспондент The Moscow Times обратился в три крупных отделения Сбера).

«Максимум бывает $5000», – сказала операционистка «Авангарда». В одном отделении Сбера сказали, что обычно у них в течение дня в наличии около $3000 и столько же в евро. В ВТБ, Россельхозбанке, Промсвязьбанке пообещали подготовить необходимую сумму на следующий день, а сейчас в кассе меньше.

Требуемая сумма с первой попытки, кроме Сбера, нашлась в двух больших отделениях Альфа-банка, сотрудники которых заверили, что у них 10 000 евро всегда есть в наличии, в долларах обычно тоже, но может не повезти и тогда будет поменьше.

Из-за многочисленных запретов и санкций, а также высоких процентных ставок в рублях россияне сокращают валютные сбережения. Валютизация средств населения в банках, по данным ЦБ, опустилась до 7,3%. За январь-июль домохозяйства сократили вложения в валюту (наличные и в российских банках) на 365 млрд руб., следует из данных ЦБ: на 135 миллиардов уменьшалась наличная валюта и 230 млрд руб. люди забрали с валютных счетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com